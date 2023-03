Il Prato divorzia da Bertini "Decisione inevitabile"

Le strade del Prato e del portiere Tommaso Bertini si separano definitivamente. La decisione, dopo la partita di domenica persa col Corticella, era ormai nell’aria e l’incontro che si è svolto ieri pomeriggio fra i dirigenti e il giocatore è in pratica servito a confermare la volontà delle due parti di interrompere consensualmente il rapporto sportivo. "Al termine di un periodo un po’ particolare a livello personale per il ragazzo e visto quanto accaduto durante e dopo la partita di domenica abbiamo deciso di comune accordo di interrompere il rapporto - commenta il direttore sportivo biancazzurro, Leonardo Calistri -. Abbiamo massima fiducia nei due portieri in rosa per affrontare al meglio le ultime 6 partite che ci separano dal termine della stagione regolare". Bertini già da ieri non fa più parte della rosa e non si è allenato con il resto dei compagni, che al contrario sono tornati immediatamente a lavorare sul campo dopo il ko incassato contro il Corticella, malgrado la pausa del campionato prevista nel prossimo weekend per il "Torneo di Viareggio". Il Prato rimarrà con Falsettini e Fontanelli a difendere i pali: il primo è un portiere in quota, il secondo invece no. In caso di alternanza mister Brando dovrà aggiungere un giocatore in quota di movimento in campo. Intanto domani pomeriggio la prima squadra del Prato incontrerà al Lungobisenzio i ragazzi del gruppo sportivo Polisportiva Aurora per una partita a ranghi misti, all’insegna dell’amicizia e della solidarietà.

L.M.