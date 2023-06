Il Prato deve arrendersi E il Villa Valle fa festa

Prato

0

Villa Valle

3

PRATO: Terlicher, Ceccarelli, Tramacere, Biagi, Divita, Bartolini, Colzi, Ferrari, Marini Grassi, Limberti, Fiaschi. All. Ridolfi.

VILLA VALLE: Calzaferri, Melseaux, Poli, Betelli (Gualdi), Cuccarolo, Quadri, Ruggeri, Lambiase, Torri, Femminella, Ndoye. All. Mangone.

Marcatori: 31’ Torri, 62’ Ndoye, 89’ Gualdi.

Niente da fare. Troppo forti i bergamaschi del Villa Valle per le speranze della Juniores nazionale del Prato di potere strappare il pass per i quarti di finale scudetto. Dopo una serie di imprese in extremis, stavolta negli ottavi di finale i lanieri di mister Ridolfi si arrendono sia all’andata che al ritorno. Dopo il 4-0 in terra bergamasca, ai biancazzurri serviva un vero e proprio miracolo al Lungobisenzio. E invece, tolti i primi venti minuti d’assedio laniero, col Prato vicino al vantaggio con Fiaschi e Limberti, si è assistito a un monologo ospite. Il Villa Valle passa in vantaggio al 31’ con Torri servito perfettamente da Ndoye.. Nella ripresa al Prato non riesce l’assalto e anzi al 61’ subisce anche il raddoppio. Stavolta ad andare a bersaglio è Ndoye da calcio di punizione, bucando la barriera biancazzurra. Nel finale di gara la truppa di mister Ridolfi viene punita allo scadere in contropiede dal subentrato Gualdi. Dal pubblico di fede biancazzurra arrivano comunque lo stesso gli applausi per una squadra che ha saputo stupire tutti.