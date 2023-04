Il Prato chiama a raccolta i tifosi Tutti in curva: biglietti a un euro

Tutti in curva. Il Prato avrà certamente bisogno dei suoi tifosi per provare, domenica al Lungobisenzio (fischio di inizio alle 15), ad ottenere la salvezza tranquilla con una giornata di anticipo aggiudicandosi i tre punti in palio nel derby con l’Aglianese. Per questo la società biancazzurra ha lanciato una speciale iniziativa dedicata a tutti i suoi sostenitori, mettendo in vendita i biglietti per la curva a un euro, nella speranza di agevolare l’affluenza allo stadio e poter festeggiare la permanenza in serie D con il maggior numero possibile di tifosi. La partita, in realtà, sa molto di trappola, con i neroverdi reduci da due sconfitte consecutive che certo non verranno a fare la vittima sacrificale in via Firenze e con i biancazzurri che, per evitare inutili patemi d’animo, dovranno cercare di vincere per rendere quasi ininfluente l’ultima partita un altro derby, con lo Scandicci. A complicare il finale di campionato della squadra di mister Brando, poi, ci sono le tante assenze. Per la partita saranno ancora indisponibili i difensori Angeli, Nizzoli, Campaner e Cecchi, così come il centrocampista Soldani. La tegola più rilevante, però, riguarda la punta Diallo, acciaccata dopo il match vinto col Crema e in forte dubbio per la prossima partita (è probabile che possa stringere i denti per andare almeno in panchina, ma la decisione verrà presa dopo l’ultima rifinitura di domani). Quella di domenica, inoltre, potrebbe essere l’ultima partita al Lungobisenzio di capitan Sciannamè, che a fine stagione pare certo di voler appendere gli scarpini al chiodo.