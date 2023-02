Il Prato cerca la riscossa nella tana di Grosseto

Secondo derby esterno consecutivo per il Volley Prato nel campionato maschile nazionale di serie B. Si gioca in posticipo oggi pomeriggio alle 17 al palazzetto dello sport di Marina di Grosseto (arbitri Pardo e Tullio) al cospetto dell’Invicta Grosseto. L’obiettivo della truppa di coach Novelli è quello di lasciarsi alle spalle la doccia fredda della passata settimana a Santa Croce. Una sconfitta netta contro i Lupi che in parte ha ridimensionato i piani di vertice dei lanieri. Coach Novelli però ha chiesto ai suoi di pensare solo alla sfida con l’Invicta che, tradizionalmente, è ostica e piena di insidie. Grosseto è reduce da due successi consecutivi, contro Livorno e Italchimici, frutto anche del rientro dall’infortunio dell’opposto Pellegrino. Rispetto all’andata non ci sarà il regista Baratti, passato in A3 e sostituito da Pantalei, ma per il resto formazione confermata con i centrali Ielasi e Gasperi, novità estive, e soprattutto attaccanti di qualità ed esperienza come Galabinov, Alessandrini e il rientrante Pellegrino. Insomma, non la migliore avversaria da sfidare per lasciarsi alle spalle una partita no. La rosa del Volley Prato: Alpini M, Alpini L, Bruni, Coletti, Giona Corti, Civinini J, Civinini M, Pini, Catalano, Matteini, Bandinelli, Menchetti. All. Novelli.