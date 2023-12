Il Prato cerca conferme. Ma l’infermeria è piena

Prato a caccia di conferme. Trasferta da mission impossibile per i biancazzurri, che dopo la bella vittoria ottenuta contro il Lentigione oggi pomeriggio alle 14.30 andranno a far visita alla Vigor San Marino, nuova seconda forza del girone D di serie D, a pochissima distanza dalla capolista Ravenna.

"Non esistono partite facili. Conosciamo il valore del nostro avversario. Ha grande compattezza e grande solidità, la Vigor non è seconda in classifica per caso. Noi dobbiamo dare continuità alle prestazioni e agli atteggiamenti che ho visto nelle ultime partite – commenta Raffaele Novelli, allenatore del Prato, che è partito alla volta di San Marino subito dopo la rifinitura di ieri mattina –. La squadra ha recuperato entusiasmo grazie agli ultimi risultati ottenuti, ma è un entusiasmo che va mantenuto. I nuovi giocatori che sono arrivati si sono subito messi a disposizione del gruppo. Abbiamo più testa rispetto al passato. I giocatori hanno dimostrato che, indipendentemente dagli interpreti, se mettono fame e ambizione in campo e lottano su ogni pallone possono arrivare a portare a casa buoni risultati".

Il Prato per affrontare questa sfida avrà però più di un problema di organico. Assenti sicuri gli squalificati Cela e Lambiase, ai quali si aggiungono gli infortunati di lungo corso Monticone, Gori e Piccoli. Anche Oliverio ha accusato qualche problema al menisco e non sarà della partita. Formazione tutta da inventare, dunque, per Novelli, che dovrebbe schierare comunque il Prato con il 4-2-3-1. In porta va verso la conferma il giovane Fogli. Difesa a quattro con Stickler e Casucci sulle corsie laterali e con Angeli e De Pace in mezzo. A centrocampo potrebbe esordire Sadek, assieme con Gemignani, con Gargiulo pronto a subentrare. Trovade potrebbe agire nella linea dei tre assieme con Limberti e Santarpia, alle spalle della punta centrale D’Agostino, con Sowe pronto a fare il suo debutto con la maglia biancazzurra a gara in corso. Fra i convocati anche il classe 2006 Carlesi, a segno domenica scorsa all’esordio in serie D. La Victor San Marino dovrà rinunciare a bomber D’Este, fermo almeno un mese per infortunio. Mancherà anche Lazzari per un risentimento agli adduttori. Recuperati invece Haruna, in panchina già domenica scorsa, Benvenuti e Socciarelli.

L.M.