Il Prato aspetta Viterbo E saluta il suo pubblico

Ultimo appuntamento casalingo della stagione per il Prato Calcio a 5, ormai certo della permanenza in serie A2 maschile. I biancazzurri giocheranno all’Estraforum Kobilica contro l’Active Network Viterbo, formazione di alta classifica. Scoglio arduo contro cui misurarsi, ma ultima possibilità per sperare di lasciare l’ultimo posto in classifica al Città di Massa, contro cui Bearzi ed i suoi si misureranno nell’ultima di campionato. Fischio d’inizio alle ore 16. Queste le altre gare in programma nella penultima di regular season: Eur-Città di Massa, Lazio-Italpol, Ecocity Genzano-Mantova, Sporting Hornets-Modena Cavezzo, Futsal Cesena-Roma C5, Cus Molise-Todis Lido di Ostia. Questa è la classifica della serie A2 maschile girone B: Ecocity Genzano 65 punti; Todis Lido di Ostia 62; Futsal Cesena 45; Mantova 42; Lazio 40; Active Network 39; Cus Molise 35; Roma C5 34; Modena Cavezzo e Sporting Hornets 31; Italpol 24; Eur 20; Città di Massa 9; Prato Calcio a 5 4. Intanto il club del presidente Aniello Apicella, dopo aver ospitato con successo la Final Four di Coppa Italia di A2 femminile nello scorso week end (con vittoria in finale della Virtus Cap San Michele sul La 10 Livorno), ha ricevuto un altro importante incarico dalla Divisione: all’Estraforum Kobilica il 29 e 30 aprile ci saranno anche le finali della Coppa Italia di serie C1 maschile e femminile.

Massimiliano Martini