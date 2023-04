Il Prato alla prova Riccione Brando ritrova Colombini

Tornare a vincere per allontanarsi con decisione dalla zona play out. Nella trentacinquesima giornata del campionato di serie D, girone D, il Prato ospiterà oggi allo stadio Lungobisenzio (fischio di inizio alle 15) lo United Riccione. La formazione romagnola, allenata dal tecnico Mattia Gori, è al nono posto in classifica e in 34 partite giocate ha raccolto 47 punti (13 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte). I numeri evidenziano la scarsa propensione dello United Riccione al pareggio: la squadra è al secondo posto della speciale graduatoria delle formazioni che pareggiano di meno dietro solo al Corticella (5). Una formazione, quella romagnola, che predilige un gioco offensivo, potendo contare su reparto d’ attacco molto prolifico (48 gol realizzati) e sapendo di avere una difesa abbastanza vulnerabile (47 reti subite). "Dobbiamo rimanere concentrati e provare a trasformare la rabbia per gli ultimi risultati in una prestazione importante, con grande umiltà, personalità e attributi necessari per affrontare una squadra come lo United Riccione – commenta LucioBrando, allenatore del Prato, alla vigilia del match -. E’ stata una settimana anomala. Per recuperare alcuni giocatori che erano ai box abbiamo fatto tutta la prima parte allenandoci in pochi. Tanti ragazzi sono tornati dal venerdì ad allenarsi e non avranno la piena condizione per tutti i 90’. Avrò la possibilità di fare dei cambi importanti in corsa. Siamo nel pieno di una fase negativa, che speriamo di metterci alle spalle al più presto. Nei precedenti per il momento figura una vittoria a testa, anche se in coppa abbiamo dato spazio a chi stava giocando meno. Sono comunque sempre state gare equilibrate e il valore dell’avversario valore dell’avversario è indubbio".

Per quanto riguarda l’organico biancazzurro da segnalare i rientri in difesa di Colombini e in attacco di Mobilio, anche se non al 100%. Torna fra i convocati anche Bassano, mentre non ci saranno Cecchi, Angeli e Giuffrida. Solito modulo, il 3-4-2-1, per mister Brando. In porta Falsettini. In difesa Aprili, Colombini, Nizzoli. A centrocampo Cela a destra e Nicoli a sinistra, con in mezzo Trovade e Del Rosso. Dietro l’unica punta Diallo partiranno Ciccone e Mobilio. Pronti a subentrare i vari Frugoli, Kouassi, Renzi, Petronelli, Campaner, Soldani. La partita sarà arbitrata da Alessandro Gervasi di Cosenza, coadiuvato dai due assistenti Omar Bignucolo di Pordenone e Greta Pasquesi di Rovigo.

L. M.