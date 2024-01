Il Prato affonda Il muro regge un tempo

Ravenna

4

Prato

0

RAVENNA (3-4-1-2): Cordaro; Spezzano, Esposito, Magnanini; Agnelli, Marino, Alluci (69’ Sare), Rrapaj (84’ Pavesi); Campagna (78’ Boccardi); Diallo (60’ Sabbatani), Tirelli (76’ Varriale). A disposizione: Rossi, Gobbo, Mancini, Calandrini. All. Gadda.

PRATO (3-5-2): Ricco; Diana, Angeli (69’ D’Agostino), Monticone; Stickler (87’ Carlesi), Sadek (75’ Sowe), Gargiulo, Trovade, Bonetti (dal 58’ Limberti); Preci (75’ Agrello), Moreo. A disposizione: Fogli, Fiore. All. Novelli.

Arbitro: Pasculli di Como.

Reti: 43’ Diallo, 74’ Sabbatani, 80’ Marino, 87’ Pavesi.

Note: 87’ Espulso Monticone.

Brutta batosta per il Prato, sconfitto in casa della capolista Ravenna con un pesante 4-0 e di nuovo invischiato nella zona play out del girone D di serie D con 23 punti. Più di 100 tifosi lanieri in casa della capolista, per incitare una formazione inedita visti i tanti assenti nelle fila biancazzurre. Primo pericolo per la difesa laniera al 6’, con Allucci che conclude da posizione ravvicinata dopo una sponda dell’ex Diallo, trovando un bravissimo Ricco a chiudere la saracinesca. Sul successivo angolo, altro brivido per gli ospiti, con la palla che taglia l’area di porta laniera senza trovare giocatori del Ravenna pronti al tap-in. Immediata la reazione biancazzurra, con una incursione di Bonetti a sinistra e difesa ravennate che allontana a fatica il suo cross insidioso. La gara è equilibrata. Moreo cade in area al 22’, ma per Pasculli è tutto regolare. Al 28’ il Ravenna va vicino al gol con i tiri in rapida sequenza di Alluci, Tirelli e Campagna: Ricco in una circostanza salva sulla linea con un intervento prodigioso, mentre nelle altre due occasioni è il traffico in area a salvare il Prato. Al 31’ Ricco anticipa proprio all’ultimo il colpo di testa di Diallo, ma il vantaggio locale è nell’aria. Al 43’ infatti arriva il gol dell’ex: i due centrali pratesi, Monticone e Diana, su una palla innocua in arrivo da metà campo non si capiscono, Diallo si inserisce mentre i due si scontrano e fulmina con un preciso pallonetto Ricco. Si va dunque negli spogliatoi con il Prato sotto di una rete.

Nella ripresa ci si aspetterebbe una reazione dei biancazzurri, ma per la squadra di Novelli non è giornata. Rrapaj su punizione al 64’ scalda nuovamente i guantoni a Ricco e dà il via ad un vero e proprio assalto da parte del Ravenna, con i biancazzurri incapaci di ripartire. Proprio quando il Ravenna sente la partita in mano la squadra di Novelli ha un impeto di orgoglio con un tiro di Sadek dal limite che spaventa il Benelli. Sabbatani però trova il raddoppio al 74’ bruciando sul tempo Diana e Limberti e freddando con un preciso rasoterra Ricco (2-0). Non è finita. Marino segna il 3-0 al 35’ con una conclusione di sinistro dal limite, d’esterno, forse deviata. All’86 Pavesi realizza il 4-0 sugli sviluppi di un angolo. Nel finale espulso Monticone.

L.M.