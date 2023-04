Il Prato accelera: battuto il Grosseto

E’ una Juniores nazionale del Prato che finalmente ha cambiato passo quella che sta affrontando la parte finale della stagione. Dopo il colpaccio nel derby contro l’ex capolista Pistoiese, nel weekend arriva anche il successo corsaro sul campo della diretta rivale playoff Grosseto. In terra maremmana finisce 2-0, con i biancazzurri che accelerano nella ripresa trovando i gol con Fiaschi, su punizione, e Cavicchi. Il Grosseto prova a rientrare in partita, guadagnando un penalty poi spedito sulla traversa da Camarri. A seguire gli assalti finali non hanno esito e la truppa di mister Ridolfi porta a casa il bottino pieno. In classifica adesso i biancazzurri sono sesti a pari punti con il Poggibonsi. Al termine del campionato manca una sola partita, quella che i lanieri giocheranno

in casa contro la Sangiovannese, quinta, con un punto di vantaggio sul Prato. Vincendo contro la compagine di San Giovanni Valdarno, quindi,

i lanieri piazzerebbero il sorpasso al quinto posto, in attesa di conoscere anche il risultato di Livorno e Poggibonsi.