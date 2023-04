Il Prato a Crema si gioca una fetta di salvezza

Altro crocevia fondamentale sulla strada verso la salvezza per il Prato. Oggi pomeriggio, nella trentaseiesima giornata del campionato di serie D, girone D (diciassettesima del girone di ritorno), i biancazzurri affronteranno in trasferta il Crema (fischio di inizio alle 15). Guardando la classifica quello di oggi è a tutti gli effetti uno scontro diretto per evitare i play out. La squadra lombarda, allenata da Gustavo Aragolaza, subentrato nel mese di febbraio a Stefano Bellinsaghi, è in tredicesima posizione e ad una sola lunghezza dal Prato, con 44 punti, frutto di 11 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte. Il Crema ha realizzato 50 gol e ne ha subiti 48, numeri che indicano un buon reparto offensivo, ma una difesa più che perforabile. La rosa è di buon spessore tecnico: in difesa da segnalare Brero e Cerri, oltre all’ex Stefan Bajic, mentre a centrocampo da tenere d’occhio Bignani e Melchiorri. In attacco da segnalare la presenza del capocannoniere Recino, 19 gol in campionato, e di Madiotto (7 reti all’attivo). Il Prato non arriva al meglio, dal punto di vista dell’organico, a questa sfida così delicata.

"Dobbiamo guardare avanti e pensare positivo malgrado le varie assenze. Sicuramente è una partita decisiva per la nostra stagione, ma anche il Crema darà il massimo in campo per cercare di superarci nuovamente in classifica – commenta Lucio Brando, allenatore del Prato –. La squadra ha ritrovato fiducia e consapevolezza. Quindi siamo positivi alla vigilia di questa trasferta. Ho chiesto ai ragazzi di liberarsi da tutti i pensieri che non riguardano il campo e sui quali non possiamo influire. In campo siamo padroni del nostro destino e serve massima concentrazione per dare seguito alla bella vittoria di domenica scorsa e fare un passo avanti probabilmente decisivo verso la tranquilla salvezza".

Nella formazione biancazzurra mancheranno sicuramente gli infortunati Angeli (forse potrà rientrare nell’ultima giornata), Cecchi, Nizzoli, Campaner e Soldani (stagione probabilmente già conclusa). In forse Del Rosso, che però dovrebbe stringere i denti. Il problema vero, per mister Brando, riguarda soprattutto i giocatori in quota d aschierare obbligatoriamente. Nel consueto 3-4-2-1 biancazzurro Falsettini sarà confermato fra i pali. In difesa Aprili, Colombini e il rientrante Bassano. A centrocampo Ciccone, Trovade, Del Rosso e Nicoli, con Petronelli e Mobilio dietro l’unica prima punta Diallo. In panchina, pronti a dare manforte ai compagni, dovrebbero rimanere Fontanelli, Renzi, Bartolini, Giuffrida e poi Kouassi, Cela, Ba, il giovane Colzi e Frugoli. La partita sarà arbitrata da Giacomo Rossini di Torino (13 presenze stagionali, 8 vittorie delle squadre di casa, 4 pareggi e 1 vittoria della squadra in trasferta) coadiuvato dai due assistenti Andrea Pelotti di Bologna e Beatrice Toschi di Imola. L.M.