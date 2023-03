Il Prato a Bologna insegue il sogno play off

Continuare a vincere per inseguire il sogno di raggiungere la zona play off. Nella partita valida per la trentaduesima giornata del girone D di serie D il Prato affronterà al campo sportivo "Biavati" di Bologna il Corticella. La neopromossa formazione bolognese si trova all’ottavo posto della classifica con 43 punti (appena uno in più rispetto ai lanieri), raccolti grazie a 13 vittorie, 4 pareggi e 14 sconfitte.

La squadra allenata dal tecnico Alessandro Miramari ha numeri molto particolari: può vantare il secondo miglior attacco del campionato, con 50 reti realizzate, e allo stesso tempo con 55 reti subite ha la seconda peggior difesa del campionato. Insomma una squadra difficile da "decifrare", con una rosa molto giovane nella quale spiccano il difensore Cudini, il centrocampista Leonardi e gli attaccanti Leonardi e Menarini, oltre al capocannoniere della squadra, Oubakent, che ha già segnato 9 reti gol. Nell’ultimo turno di campionato, nel confronto casalingo con il Ravenna, il Corticella si è imposto per 1-0. Nelle 15 partite disputate in casa, la squadra bolognese ha ottenuto 6 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte. "Partita molto complicata, contro un avversario scorbutico, che è capace di tutto e che è anche imprevedibile. Le condizioni ambientali non saranno semplici. La squadra ha lavorato bene questa settimana ed è pronta a fare una buona partita – commenta Lucio Brando, allenatore dei biancazzurri -. Mancheranno 6-7 giocatori, ma sono sicuro che chi andrà in campo farà il massimo. Dovremo essere bravi e capaci a lavorare in emergenza sempre, per superare qualsiasi problema ci si presenterà davanti. Il Corticella è una squadra che mi piace molto e che fa un tipo di calcio molto particolare. Per questo è un avversario pericoloso, capace di battere avversari blasonati, con qualità importanti e reduce da un periodo positivo. Ci sarà da interpretare bene la gara". Il Prato dovrà però fare i conti con una serie importante di assenze. Di sicuro non saranno della partita gli squalificati Trovade, Cela e Mobilio e gli infortunati Bassano Angeli e Giuffrida (dovrebbero rientrare tutti dopo la sosta del prossimo weekend). Tornerà però in panchina dopo mesi, pronto a disputare scampoli di partita, l’attaccante Frugoli. Ipotizzabile che i biancazzurri scendano in campo con il 3-5-2, pronto a diventare un 3-4-2-1 all’occorrenza. In porta Bertini. Difesa a tre con Cecchi, Colombini e Sciannamè. Sulle corsie laterali Nizzoli a destra e Nicolia sinistra. In mediana Aprili, Del Rosso e uno fra Soldani e Ba. Davanti Ciccone e Diallo, con uno tra Aprili e Del Rosso che potrebbe anche avanzarsi all’occorrenza. La partita sarà arbitrata da Michele Piccolo di Pordenone, coadiuvato dai due assistenti Ares Beggiato di Schio e Lorenzo Gatto di Collegno.

