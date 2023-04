Il Prato 2000 ospita la Rondinella

Penultima giornata di campionato per il Prato 2000. La squadra pratese, fanalino di coda del girone B di Eccellenza, anche se ormai già certo della retrocessione in Promozione, onorerà la stagione fino all’ultima giornata facendo ampio ricorso alla formazione Juniores e ospiterà oggi pomeriggio (fischio di inizio alle 15 al Puskas di Signa) la Rondinella Marzocco. La Rondinella, al contrario dei pratesi, è ancora in lotta per provare a raggiungere un posto nei play off di fine stagione e quindi verrà a far visita al Prato 2000 agguerrita e determinata a portare a casa i tre punti da questa trasferta. La squadra ospite attualmente si trova al quinto posto con 46 punti al pari del Mazzola Valdarbia, ma ha una sola lunghezza di vantaggio sul Pontassieve e, teoricamente, con due partite da giocare, potrebbe ancora recuperare anche la Zenith Prato al terzo posto (in caso di clamoroso suicidio sportivo dei rossoblù in questi ultimi due turni). Insomma vita dura per i ragazzi momentaneamente allenati da Testa, che comunque nelle partite disputate hanno spesso giocato per lunghi tratti alla pari con qualsiasi avversario.