Il Poggio strapazza la Rondinella Csl Psc, un punto con Rifredi

Resta da solo il Poggio a Caiano in vetta al campionato Giovanissimi regionali. I medicei passeggiano per 5-0, come da pronostico, sul terreno di gioco della Rondinella Marzocco, e approfittano nel migliore dei modi del mezzo passo falso del Coiano Santa Lucia Prato Social Club che a sorpresa impatta 1-1 sul campo della Virtus Rifredi. In classifica, così, i medicei adesso hanno due punti di vantaggio sui biancazzurri. Tornando ai rispettivi match, il Poggio a Caiano festeggia con le doppiette di Bruni e Spinetti, e col gol di Liguori, al Csl Psc invece non basta la rete di Vito per superare i fiorentini in gol con Degl’Innocenti. La giornata perfetta per il Poggio a Caiano si chiude col pari per 2-2 della terza della classe, la Folgor Calenzano, che alla Fogliaia impatta 2-2 col Lanciotto Campi Bisenzio. Infine gli Allievi regionali. Qui il Coiano Santa Lucia Prato Social Club batte 2-0 al Rossi il Banti Barberino con gol di D’Andrea e Paoli, e blinda la quinta piazza in classifica, tenendo a sei punti di distanza l’Olimpia Quarrata.