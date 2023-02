Il Poggio a Caiano fa il pieno al Martini

E’ fuga nel campionato Giovanissimi regionali. Il Poggio a Caiano vince e scappa in vetta alla classifica approfittando dei concomitanti pareggi di Coiano Santa Lucia Prato Social Club e della Folgor Calenzano. I medicei fanno il loro dovere centrando il bottino pieno al Martini per 3-0 contro la Virtus Rifredi. Una partita trappola visto che i fiorentini, in lotta per la salvezza, nella scorsa giornata avevano fermato sul pari il Csl Psc. E invece il Poggio a Caiano è sceso in campo col giusto approccio e ha vinto 3-0 con reti di Belli, doppietta, e Fabbri. In classifica i medicei hanno quattro punti di vantaggio sul Csl Psc che impatta 2-2 al Rossi col Rinascita Doccia. Ai biancazzurri non bastano i gol di Martinelli e Montini. Il Calenzano impatta 2-2 sul campo della Sales e si ritrova a -9 dal Poggio. Passando agli Allievi regionali, perde 3-1 sul campo del Rinascita Doccia il Coiano Santa Lucia Prato Social Club. Rete della bandiera per i biancazzurri firmata da Lemma.