Il Paperino sceglie Mauro Pilotto E’ il nuovo direttore sportivo

Mauro Pilotto è il nuovo direttore sportivo del Paperino San Giorgio, dove sostituirà il dimissionario Damiano Farace. Lo ha annunciato nei giorni scorsi la stessa dirigenza del club, presentando il dirigente che vanta in carriera esperienze (vincenti) anche a Viaccia e Montale. Il nuovo arrivato si occuperà del potenziamento degli organici attuali, senza dimenticare il settore giovanile. Un lavoro che guarda già al 2023’24, anche per quanto concerne la prima squadra impegnata nel campionato di terza categoria. Sotto questo aspetto, il Psg ha disputato un’annata dal rendimento altalenante: accanto a vittorie di prestigio colte contro il Montemurlo Jolly seconda forza del raggruppamento e il San Giusto, sono arrivate sconfitte caratterizzate da un passivo pesante. Lo testimonia il dodicesimo posto in classifica con 23 punti, frutto di sei vittorie e cinque pareggi in ventisette partite. L’obiettivo resta quello di chiudere al meglio, continuando a dare il massimo nelle ultime partite.