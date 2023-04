Il New Team Lyons batte i Diavoli Bavuso Volpe trascina la banda

Vittoria pesantissima per il New Team Lyons nel match antecedente lo stop pasquale della Fase Provinciale di calcio a 5 organizzata dall’Opes Toscana Calcetto. La capolista si impone di misura 6-5 sui Diavoli dei Balcani, che avevano l’occasione per rilanciarsi in graduatoria dopo troppe partite caratterizzate da alti e bassi. E invece una prestazione sopra le righe di Bavuso Volpe, autore di un poker, ha lanciato in vetta solitaria i Lyons, ora in testa con tre punti di vantaggio su Dinosauri e Divano Kiev, che però hanno ancora una partita da recuperare. Tornando al big match, i Lyons completano il quadro dei marcatori con le reti di Robi e Allori. Per i Diavoli tripletta di Klaidi Mehdihoxha, e gol di Adem Mehdihoxha e di Oltjan Mehdihoxha. Passando all’Opes League, vincono entrambe le migliori: la capolista Manchavevi resta a punteggio pieno superando 7-3 il Roberta, mentre l’inseguitrice Stella Rossa by Night supera 5-3 il Mambo 2014. In classifica il distacco fra le due rivali è di tre punti, mentre il Giocagiò sembra tagliato fuori dalla corsa per il primato (4-4 col Vergè).