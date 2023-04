Il Narnali rincorre la capolista La distanza è ancora di sei punti

Undicesima di ritorno nel calcio a 11 targato Uisp. Al comando resta il Signa 2007, che sale solitario a 61 punti grazie al successo per 2-1 sul Real Chiesanuova, fermo nei bassifondi a quota 23. In seconda posizione, con 6 lunghezze da recuperare sulla capolista, restano i Kickers Narnali, che salgono a 55 punti superando 2-0 il Circolo Ricreativo Nuova Europa, fermo a quota 21. In terza posizione con 50 punti il Bellini Giacomo Bacchereto, che batte con un rotondo 4-1 il Prato Asd Meccanica, penultimo a 18 punti. In quarta posizione rallenta il Giusti Stefano Comeana, a 45 punti dopo il pari per 1-1 ottenuto nello scontro diretto col Phoenix, che rimane quinto a quota 43. Alle sue spalle il S. Ippolito non va oltre il pari per 1-1 in casa del Prato City (30 punti a metà del tabellone) e rimane sesto a quota 39 punti, incalzato da vicino dal Tavola, che invece sale a 37 punti grazie al successo per 3-1 ottenuto in casa dell’Avis Verag Prato Est (penultimo con 18 punti come il Prato Asd). Netta infine la vittoria per 5-1 del Vergaio (29 punti) sul fanalino di coda S. Andrea, sempre ultimo con 7 punti. In classifica marcatori Donnini del S. Ippolito e Maresia del Bellini Bacchereto raggiungono Vanaria del Signa in prima posizione con 14 realizzazioni. Segue da vicino, con 13 centri, Coppola dell’Avis Verag Prato Est.