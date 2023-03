Il Narnali resta bloccato Balzo in avanti di Prato Est

Ottava giornata di ritorno nel calcio a 11 targato Uisp. La capolista Signa 2007 continua a rallentare, pur conservando il primato solitario a 49 punti, non andando oltre l’1-1 sul campo di un ostico Phoenix, in risalita in sesta posizione con 36 punti. Non ne approfittano i Kickers Narnali, sconfitti a sorpresa per 1-0 dal redivivo Tavola (31 punti) e bloccati in seconda posizione con 46 punti. Si avvicina invece il Giusti Stefano Comeana, che sale a quota 43 punti dopo il successo per 2-1 ottenuto contro il fanalino di coda Polisportiva S. Andrea, ancora fermo a in fondo al gruppo con 7 punti. In grande risalita, al terzo posto con 43 punti, pure il Belini Bacchereto, al terzo posto con 43 punti dopo aver vinto il recupero dell’11esima giornata di andata (3-2) contro il Prato Asd e aver trionfato anche nel turno regolare contro il Prato City (2-1). A riposo il S. Ippolito, fermo in quinta posizione con 37 punti. Bene anche il Csl Prato Social Club, che batte 5-0 il Prato Asd e sale a 32 punti. A metà classifica sorride il Vergaio 2003 grazie alla vittoria per 1-0 contro il Circolo Ricreativo Nuova Europa e grazie ai 26 punti raggiunti. Bel balzo in avanti, invece, nei bassifondi per l’Avis Verag Prato Est, che raggiunge il Prato Asd a quota 15 punti imponendosi con un rotondo 4-1 sul Real Chiesanuova, bloccato a quota 21 assieme al Circolo Ricreativo Nuova Europa.

L.M.