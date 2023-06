Il "Mundialito" dei tifosi: si parte Sfida benefica tra quattro fan club

I loro beniamini si sono sfidati per un anno interno sui campi da gioco di tutta Italia, consegnando alla fine lo scudetto al Napoli, adesso invece a scendere in campo tocca ai tifosi: in palio c’è il ‘Mundialito’.

Il circolo dei Ciliani, zona Sacro Cuore, si conferma sempre di più a Prato la casa dei tifosi. Perché non solo sotto lo stesso tetto in via Benincasa ospita i fan club di Inter, Milan, Fiorentina e Napoli, ma adesso si è fatto promotore pure di un torneo di calcio che vedrà come protagonisti gli stessi ultras delle squadre di serie A. L’appuntamento è per domenica alle ore 17 all’impianto Nelli di Oste, dove già nelle scorse settimane il circolo aveva allestito il maxi schermo per assistere alla festa scudetto del Napoli e alla finale di Conference League della Fiorentina contro il West Ham. Si tratta chiaramente di una competizione con fine benefico: il biglietto di ingresso è infatti di tre euro, e il ricavato totale verrà devoluto alla Fondazione Onlus L’arcobaleno di Elena, alla New Naif, alla Kepos e alla Fondazione Ami Prato. Il primo match in programma è quello fra Napoli e Fiorentina. A seguire ci sarà il derby fra Milan e Inter, nella riedizione della semifinale di Champions League. Le perdenti si sfideranno poi ai calci di rigore per stabilire la terza classificata, mentre le vincenti in serata giocheranno la finalissima che metterà in palio il titolo. A seguire la cerimonia di premiazione e poi il momento più atteso: il terzo tempo. Ci sarà infatti una pizzata benefica, al costo di 15 euro, anche questi devoluti in beneficenza. La serata sarà inoltre accompagnata da un dj set. "Quando si tratta di beneficenza Prato e i pratesi rispondono sempre presente – commenta Alessandro Bessi del circolo dei Ciliani -. E siamo sicuri che anche questa volta non saranno da meno. L’idea alla base della manifestazione è quella di fare aggregazione, di fare stare insieme le persone e fare del bene". Per la casa dei tifosi l’organizzazione del Mundialito è anche una sorta di conclusione simbolica di un esperimento che ha messo in mostra il lato più bello del tifo. I club durante tutto l’anno infatti si sono aiutati per superare le rispettive difficoltà di spazio e di allestimento dei locali, creando legami e amicizie che hanno superato le differenti fedi calcistiche. "Inizialmente qui c’era il club della Juventus – spiega Bessi -. Poi sono andati via i bianconeri e progressivamente l’ex cinema e le varie stanze sono state presi da club di tifosi di Inter, Napoli e Fiorentina. La convivenza è riuscita perfettamente, anzi c’è solidarietà fra tifosi. A Pasqua i tifosi di Napoli e Fiorentina hanno pranzato insieme. E poi i supporter azzurri hanno prestato il maxi schermo a quelli viola, che in cambio hanno tinteggiato tutta la stanza dedicata ai tifosi del Napoli. Insomma, siamo davvero un esempio virtuoso del vero spirito calcistico".

Per l’occasione del Mundialito i ragazzi della Kepos hanno anche realizzato un video di invito alla manifestazione. Officine Sportive è stato invece partner dell’evento per le magliette da gioco delle squadre.