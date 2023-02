Il miglior Prato degli ultimi tempi Ma contro il forte Cesena non basta

Futsal Cesena

4

PRATO

2

FUTSAL CESENA: Montalti, Pasolini, Pieri, Pires, Gardelli, Zandoli, Piallini, Venturini, Traversari, Suzzi Barberini, Rossi, Nardino. All. Osimani.

PRATO CALCIO A 5: Buti, Lucchesi, Pinzi, Luis Garcia, Piccioni, Angelillis, Soto, Cellini, Brunetti, Del Greco, Giannattasio. All. Bearzi.

MARCATORI: pt 3’50’’ Gardelli (C), 4’34’’ Pires (C); st 3’38’’ Gardelli (C), 6’56’’ Brunetti (P), 15’54’’ Pieri (C), 18’42’’ Piccioni (P).

A Cesena si vede un buon Prato Calcio a 5, il migliore degli ultimi tempi, ma alla fine sono i padroni di casa, terza forza del campionato, ad avere la meglio per 4-2. I biancazzurri vanno presto sotto per 0-2, il punteggio con cui si chiude il primo tempo; nella ripresa però danno del filo da torcere ai forti avversari (fra l’altro freschi di qualificazione alle finali di Coppa): prima accorcia Brunetti, poi Piccioni ma alla fine è il Futsal Cesena ad imporsi rispettando il pronostico. Solita consolazione, la contemporanea sconfitta del Città di Massa che lascia la situazione inalterata in coda alla graduatoria. Questi sono stati infatti gli altri risultati della ventitreesima giornata: Lazio-Modena Cavezzo 5-1, Italpol-Città di Massa 5-2, Saviatesta Mantova-Active Network 5-5, Cus Molise-Sporting Hornets 5-1, Roma C5-Ecocity Genzano (ieri in serata). La classifica del girone B della serie A2 maschile: Ecocity Genzano 50 punti; Todis Lido di Ostia 49; Futsal Cesena 36; Saviatesta Mantova 32; Roma C5 e Lazio 31; Active Network 30; Cus Molise 28; Sporting Hornets 27; Modena Cavezzo 26; Italpol 24; Eur 15; Città di Massa 9; Prato Calcio a 5 4. Sabato il Prato Calcio a 5 non scenderà in campo, a causa del ritiro dal campionato dell’AP Aversa. I biancazzurri torneranno a giocare il 4 marzo a Roma contro l’Eur per un importante scontro diretto.

Massimiliano Martini