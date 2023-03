Il Miaf supera il Ginga Futebol In serie B vincono le tre "regine"

E’ sempre più primo l’Ml9 nel campionato di serie A di calcio a 7 organizzato dall’Msp. Nella diciottesima giornata la capolista vince 11-3 al Galleni contro il Desturbo nel più classico dei testa-coda. Tre punti che servono quantomeno a mantenere invariato il vantaggio sui Liverpolli, attesi dalla sfida al Chiavacci contro il Real Mentescarsi. Chi prova a garantisti un posto sul podio è il Miaf, in risalita dopo un inizio di stagione complicato, e reduce dal 7-5 con cui ha superato il Ginga Futebol Clube. Nell’ultimo turno bene anche i Caballeri che si impongono 4-0 sul Naif. Spostandoci alla serie B di calcio a 7 sempre targata Msp, vincono tutte e tre le prime della classe. La capolista Real Colizzati supera 5-1 il Circolo di Capezzana e mantiene due punti di vantaggio sull’All Beck’s Calcio, vincente 4-1 sull’Esercito 12 Scimmie, e sul Real Pavo, a sua volta capace di battere 6-4 le Frasche. Attardato di cinque punti dalla vetta troviamo il gruppo dell’Aggarganella, che non trova difficoltà nello sbarazzarsi per 12-0 del Psg. Questi gli altri risultati: Area 22 - Sbancatore 3-6, e Sporting Prato 2020 - Ragazzi del Vivaio 4-3.