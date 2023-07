Il Mezzana ci crede: "Voglia di crescere" nel Calcio di Seconda Categoria

Provare ad essere protagonisti in seconda categoria. Il Mezzana conferma in blocco la formazione che nella seconda parte dell’anno scorso è stata fra le migliori della categoria. L’obiettivo matura anche dal nuovo slancio dato dalla società alla prima squadra, con l’innesto di un nuovo allenatore di sicuro affidamento, come Gabriele Vicini, e dell’esperto ds Matteo Giusti. Il ritiro inizierà a pieno organico il 28 agosto, per poi subito cimentarsi con amichevoli, Coppa Toscana e campionato. I due nuovi acquisti provengono entrambi dal Csl Prato Social Club: Pietro Bardazzi e Francesco Fasciglione. Promossi dalla Juniores Lorenzo Boncinelli, Mattia Londi e Lorenzo Rexha. Confermati anche i due innesti dello scorso gennaio, l’ex Montecatini e Prato 2000, Lorenzo Tempestini, e l’ex Viaccia, Gherardo Diddi. "Non facciamo proclami, vogliamo guadagnarci tutto sul campo – spiega il direttore generale Samuele Ciolini –. Ci sono i presupposti per credere in questo progetto e per fare qualcosa di migliore rispetto agli ultimi anni. Nelle ultime stagioni al Mezzana abbiamo dato tanto spazio alla scuola calcio, alla Juniores regionale, ora vogliamo concedere le giuste possibilità anche alla prima squadra. L’organico è importante, fatto di giocatori interessanti, con ragazzi che possono avere grande margine di miglioramento. E poi abbiamo scelto un tecnico che rappresenta un valore aggiunto". A raccontare le proprie sensazioni è anche il ds Giusti. "Ripartiamo da una rosa che ha fatto un grande girone di ritorno nella prima parte del 2023 – dice –. Un gruppo che ha dimostrato di essere consolidato. Abbiamo a disposizione una rosa equilibrata". Per Vicini si tratta della 41esima stagione consecutiva da allenatore: "Metto a disposizione dei ragazzi la mia esperienza. Vorrei vedere in campo una squadra che può giocarsela con tutti. Il mio obiettivo personale è quello di dare qualcosa ai miei giocatori".

L.M.