Il meteo rallenta Dalla Porta E ora si prepara per la Spagna

Una gara chiusa con quattordici giri d’anticipo, a causa del maltempo a Buenos Aires. E che Lorenzo Dalla Porta ha concluso in ventitreesima posizione. Questo il riscontro ottenuto ieri dal pilota di Montemurlo, alla fine del gran premio d’Argentina. Una corsa sui generis, influenzata dal meteo, che ha cambiato le carte in tavola. Resta l’impressione che l’atleta venticinquenne, alla sua quarta stagione in Moto2 (la prima sotto le insegne del Sag Team) debba ancora trovare la quadratura del cerchio, abituarsi alla nuova moto. Lo dimostra il fatto che anche stavolta abbia mancato l’appuntamento con la zona punti come nella tappa inaugurale in Portogallo, anche se la stagione del Motomondiale è lunga e le occasioni di rifarsi non gli mancheranno. Così come non gli mancherà il tempo per ricaricare le batterie, considerando la lunga pausa che non riporterà i piloti in pista prima della fine del mese. Il prossimo appuntamento sarà nella penisola iberica, dove il 30 aprile andrà in scena il gran premio di Spagna. Un tracciato che sulla carta non ha sempre portato fortuna a Lorenzo, visto che il miglior piazzamento resta l’ottavo posto colto nel 2019 in Moto3, nell’anno in cui si laureò campione del mondo nella categoria. Ma dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo: il suo obiettivo non può non essere quello di confermarsi competitivo. E di fare un passo avanti deciso rispetto ai 21 punti ottenuti nel 2022, quando correva per l’Italtrans.