Il mercato dilettanti si muove già La Querce e Galcianese: primi colpi

Inizia a muoversi il mercato dilettanti in seconda categoria. La Querce, ripartendo con il nuovo allenatore Leonardo Tinti, sta cercando di allestire una squadra più che competitiva. Il direttore sportivo Alessio Di Carlo ha già piazzato i primi due colpi per rinforzare la rosa rossoblù, tesserando l’attaccante Mattia Marangio, ex Vernio nella prima parte della scorsa stagione e nella seconda in forza allo Spedalino Le Querci, e il portiere classe ’92 Lorenzo Quercioli, ex Daytona, dove ha anche disputato i play off. Anche alla Galcianese si stanno muovendo bene sul mercato per prepararsi alla prossima stagione e provare a recitare un ruolo da protagonisti. Il nuovo allenatore, Maurizio Vespasiano, sta cercando di mettere insieme una formazione competitiva e si è già assicurato le prestazioni di alcuni giocatori di sicuro talento. Il primo è assolutamente il portiere Santacroce, reduce dalla vittoria play off col Pistoia Nord. Poi arriverà Nannini, giovane interessante direttamente scuola Fiorentina, è anche Calamai, ex Jolo e CF 2001. Proprio da CF 2001, passando alla prima categoria, se ne è andato invece il centrocampista Federico Carlesi, che si è accasato al Quarrata di mister Fabbri.

L.M.