Il match che vale la stagione Comeana affronta il Calenzano

E’ il match che vale una stagione quello in programma questo pomeriggio alle 16.30 al Martini fra i padroni di casa della Virtus Comeana e l’Athletic Calenzano. I medicei partono forti di un punto di vantaggio sui fiorentini a tre giornate dal termine del torneo, e quindi teoricamente potrebbero accontentarsi anche di un pari nello scontro diretto. Vincere però sarà fondamentale anche perché nell’ultimo periodo nessuna delle due formazioni ha brillato sul fronte della continuità di risultati, lasciando per strada punti preziosi. Ottenere i tre punti per la Virtus Comeana, inoltre, significherebbe portarsi a +4 sull’Athletic Calenzano e soprattutto a +6 sul Casale Fattoria 2001 che questa giornata osserva un turno di riposo.

Queste le altre sfide in programma: Paperino San Giorgio - La Querce, Tobbiana - Atletico Esperia, Settimello - Prato Nord, Chiesanuova - Vernio, San Lorenzo Campi Giovani - Galcianese, Pietà 2004 - Tavola.