Il Maliseti si gode la salvezza "Una piccola, grande impresa"

"Ce la siamo sudata tanto. È stata dura. E raggiungere la salvezza con una giornata di anticipo ha un grande valore, perché dopo 11 giornate avevamo solo 9 punti, non lo dimentichiamo". E’ orgoglioso del risultato raggiunto Francesco Fabbri, allenatore del Maliseti Seano, che proprio domenica scorsa, grazie al pareggio a reti inviolate ottenuto in casa della Real Cerretese, ha ottenuto la permanenza in categoria con una giornata di anticipo rispetto al termine della regular season nel girone A di Promozione.

"Siamo stati numericamente risicati per tutto il girone di ritorno a causa dei tanti abbandoni e abbiamo avuto tante difficoltà. Però gli uomini che ho avuto al mio fianco si sono dimostrati tali, e li devo ringraziare tantissimo. Innanzitutto lo staff composto dal massaggiatore Stefano Chiari, dal mio fratello-assistente Alberto Fabbri, dal preparatore Leonardo Marini e dal preparatore dei portieri Federico Ruini, che è sempre stato al mio fianco sostenendomi – commenta ancora Fabbri -. E ovviamente la squadra. Col capitano Santini, nonostante tante fisiologiche discussioni e incomprensioni, c’è stata un’intesa per tenere duro e dare il massimo fino alla fine; poi i ‘vecchi’ Cuorvo, Fusco, Cecchi, Perna, Campana, Menichetti, Paoli, Breschi, Cavalieri, che sono lo zoccolo duro di questa squadra e hanno tenuto mentalmente e fisicamente per raggiungere il nostro obbiettivo". Senza dimenticare che per i 31 punti ottenuti sono stati fondamentali anche alcuni giovani talenti del vivaio: "I giovani come Rudalli, Peschi, Siqueri, Scardilli, Aiazzi e Badiani sono stati fondamentali per serietà, disponibilità e applicazione e non hanno mollato. Yahon Mande ci ha dato un apporto tecnico fondamentale in attacco – conclude il tecnico amaranto -. Li ho nominati tutti, alla fine siamo rimasti questi. Pochi ma buonissimi. Con un po’ di fortuna avremmo fatto molto meglio, ma accontentiamoci, perché il risultato non era affatto scontato e abbiamo fatto una piccola, grande impresa".

L. M.