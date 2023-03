Il Maliseti sfida la Pontremolese "Sarà gara dura. Daremo tutto"

Trasferta da prendere con le molle per il Maliseti Seano nel girone A di Promozione a quattro giornate del termine della regular season. Oggi alle 15 gli amaranto allenati da Francesco Fabbri saranno infatti di scena sul campo della Lunigiana Pontremolese, una delle squadre più forti del girone, attualmente in lotta per un posto al sole nei play off di fine stagione e al quarto posto con 39 punti, frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte (ben 12 punti in più rispetto ai pratesi, che invece sono appena fuori dalla zona play out a quota 27, ma che ultimamente hanno dato evidenti segnali di risveglio). "Sarà una partita molto dura contro una squadra importante e ambiziosa, che cerca sempre di imporre il proprio gioco e che non ci regalerà niente – commenta Fabbri alla vigilia del match -. A noi serve trovare la giusta continuità per cercare di arrivare quanto prima alla salvezza. Abbiamo perso Lorenzo Cecchi e molto probabilmente sarà out anche Fusco, ma noi andremo a Pontremoli per provare a vincere. La squadra sta facendo molto bene da tanto tempo e ho fiducia nei miei ragazzi".

L. M.