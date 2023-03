Il Maliseti Seano si arrende allo Zambra

E’ una sconfitta che pesa in ottica salvezza quella rimediata dal Maliseti Seano nel campionato Allievi Elite. Al Comunale serviva fare risultato contro lo Zambra Calcio e invece è arrivato un 2-1 per gli ospiti che complica i piani di permanenza in categoria degli amaranto. Se il Maliseti Seano perde, c’è una Pro Livorno Sorgenti che vince di misura 1-0 col Forcoli Valdera, piazzando il sorpasso in classifica. E la sconfitta del Mazzola Valdarbia può essere considerata solo una magra consolazione per i lanieri che fra le mura amiche avevano un’importante occasione per tirarsi fuori dalla zona a rischio. Il gol di Chiaverini non è bastato, visto che Rizzo e Dalle Luche hanno confezionato il 2-1 dello Zambra. La giornata negativa in casa Maliseti Seano si chiude con la sconfitta dei Giovanissimi Elite. Gli amaranto crollano 4-0 sul terreno di gioco del Venturina. A trascinare i padroni di casa è la doppietta di Sottile, a cui fanno seguito le marcature di Lorenzi e Iacometti. In classifica il Venturina ora ha un solo punto di ritardo dal Maliseti Seano che continua a perdere posizioni e ora si ritrova in settima piazza.