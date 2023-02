A caccia di una vittoria per risollevarsi in classifica e tirare un po’ il fiato. Dopo gli ultimi risultati deludenti il Maliseti Seano, oggi alle 15, avrà il suo bel da fare nell’ospitare il Castelnuovo Garfagnana, attuale quinta forza del campionato a quota 28 punti, 9 lunghezze avanti agli amaranto. L’obiettivo, come al solito, è quello di provare a portare a casa i tre punti per allontanarsi dalla zona play out del girone A di Promozione, ma non sarà semplice: "Avversario importante che di certo non verrà solo per fare una scampagnata. Noi abbiamo le assenze di Paoli per squalifica, Cavalieri per motivi di lavoro, Menichetti per infortunio e anche Breschi è in forte dubbio per un problema a una costola – spiega Francesco Fabbri, allenatore del Maliseti Seano -. Considerando che pure Cecchi starà in panchina con poco minutaggio nelle gambe la situazione non è delle migliori. La formazione è risicata, ma la squadra negli ultimi mesi ha sempre fatto delle ottime prestazioni e non deluderà, ne sono convinto".

L.M.