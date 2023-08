Il Maliseti Seano annuncia gli innesti

Il Maliseti Seano continua ad annunciare nuovi innesti dal mercato per prima squadra e Juniores Elite. Si parte dalla Promozione, dove in via Caduti Senza Croce arriva Paolo Tumminaro. Attaccante classe ‘90, ha vestito le maglie di Scandicci in serie D, e di Rondinella e Montelupo in Promozione. Ci si sposta poi nella massima categoria giovanile.

Qui c’è un poker di innesti che da metà agosto saranno a disposizione di mister Di Vivona. Si comincia con Leonardo Spinelli, difensore, classe 2005, che è reduce dall’esperienza alla Zenith Prato. Matteo Donnini

è invece un centrocampista classe 2006, che l’anno passato giocava negli Allievi Elite del Maliseti Seano

e che ora è stato promosso nella categoria superiore.

Stesso percorso anche per il difensore Filippo Bartolozzi, mentre Mattia Andreola è un nuovo innesto. E’ un centrocampista classe 2005, che l’anno scorso ha giocato nel Poggio a Caiano, e che adesso fa

il grande salto nell’Elite.