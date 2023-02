Il Maliseti può sorridere Buon punto con la Lampo

Lampo

0

MALISETI

0

LAMPO: Pannocchia, Pardini, Monti, Mazzanti E., Simoncini, Rinaldi, Maccagnola, Bruchi, Cerri, Sabatini, Biagioni. A disp.: Pannocchia, Bonfanti A., Nalli, Menconi, Dunga, Dianda, Mangoni, Taddei, Forcieri. All.: Minichilli.

MALISETI SEANO: Cuorvo, Badiani, Campana, Paoli, Peschi, Fusco, Perillo, Rudalli, Jahon, Santini, Cavalieri A.. A disp.: Mardale, Aiazzi, Salucci, Asara, Cecchi G., Breschi, Perna, Scardilli, Menichetti A.. All.: Fabbri.

Arbitro: Castorina di Lucca.

Finisce in parità lo scontro diretto salvezza fra Lampo e Maliseti Seano nel girone A di Promozione. Parte bene la Lampo che confeziona subito una bella occasione: Biagioni dà il via all’azione e va a ricevere il cross in area, ma calcia alto sopra la traversa davvero da pochi metri. Reazione immediata del Maliseti con Santini, che prima colpisce la traversa con una rovesciata da centro area e poi, qualche minuto dopo, con un tiro da fuori area colpisce in pieno il palo alla destra di Pannocchia, immobile a centro porta. I legni negano il vantaggio agli ospiti. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa l’occasione più ghiotta è ancora per il Maliseti Seano: tiro cross di Santini che cerca Jahon, anticipato miracolosamente a un metro dalla riga di porta. Poi grande equilibrio e poche emozioni in campo. Nel finale grandi proteste degli ospiti per un fuorigioco fischiato ancora una volta a Jahon, lanciato a rete e fermato proprio nel momento di provare a superare Pannocchia. Un punto a testa che lascia un po’ di amaro in bocca alla formazione di Fabbri, ma che comunque le consente di salire a 22 punti e di rimanere fuori dai play out.

L.M.