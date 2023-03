Il Maliseti perde lo scontro salvezza

Si fa pericolosa la classifica del Maliseti Seano nel campionato Allievi Elite. Gli amaranto perdono 2-0 a Lucca lo scontro salvezza contro l’Atletico e vedono allontanarsi anche il Mazzola Valdarbia che strappa un buon punto casalingo. In classifica i lanieri ora sono terzultimi staccati di una lunghezza dal Mazzola Valdarbia e di due punti dalla Pro Livorno Sorgenti a sua volta ko 4-1 sul terreno di gioco dell’Arezzo. Tornando al ko di Lucca, il Maliseti Seano viene punito dalle reti di Dal Porto e Lucchesi, alle quali gli amaranto non riescono a reagire. Dopo una fase di grande rimonta, quindi, i pratesi stanno vivendo un nuovo momento di appannamento che deve essere superato al più presto per avere speranze di salvezza. Passando ai Giovanissimi Elite, finisce a reti bianche il match di metà classifica fra Maliseti Seano e Margine Coperta. Un pareggio che tutto sommato può essere considerato positivo per gli amaranto che in un solo colpo muovono la classifica e tengono a quattro punti di distanza gli ospiti. La zona Coppa Toscana invece si allontana sempre di più, quasi a diventare un miraggio per la compagine pratese che occupa l’ottava piazza in classifica.