Il Maliseti pareggia a Grassina. E a gennaio c’è la capolista

Inizia con un pareggio il secondo turno di coppa Italia di Promozione per il Maliseti Seano. Nel girone a tre che comprende anche l’Antella, gli amaranto portano a casa un pari a reti inviolate sul campo del Grassina, che nella prima partita del triangolare era già stato battuto proprio dall’Antella (attualmente in testa al gironcino con 3 punti). Decisiva, dunque, per il passaggio del turno degli uomini di Carovani sarà

la prossima sfida, in programma il 10 gennaio,

al Comunale di Maliseti, quando i pratesi ospiteranno la capolista del girone con l’obbligo di portare a casa un successo. Ma torniamo alla partita di Grassina. Gara giocata a viso aperto da entrambe le formazioni con occasioni in particolare per i pratesi nella seconda parte del match. Su ogni assalto della formazione ospite, però, la difesa di casa e il portiere Bartoli si sono sempre fatti trovare pronti, mantenendo inviolata la porta del Grassina, comunque già eliminato dalla competizione. La vincente della Coppa Italia

di Promozione accederà al quadrangolare con le tre vincenti dei play-off dei gironi per un posto nel prossimo campionato di Eccellenza. La formazione del Maliseti: Mardale, Perillo, Menichetti A., Breschi, Badiani, Peschi, Shiqeri, Rudalli, Del Bianco, Robi, Cavalieri C.. A disp.: Cavalieri A., Aiazzi, Campani, Meoni, Ballerini, Asara, Dardha, Llana. All.: Carovani. L.M.