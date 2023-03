Il Maliseti nella tana della Real Cerretese

Penultima giornata della regular season nel girone A di Promozione. Il Maliseti Seano, oggi pomeriggio alle 15.30, sarà di scena sul campo della Real Cerretese, attuale terza forza del raggruppamento, per cercare di portare a casa quei punti che ancora mancano alla matematica certezza di evitare i play out di fine stagione. Il margine degli amaranto sulla lotta per evitare complicazioni è abbastanza rassicurante, ma meglio non adagiarsi troppo sugli allori: "Siamo sempre alle prese con diverse assenze. Cecchi e Perillo sono ancora indisponibili, Salucci ha smesso di giocare, Campana è squalificato e Cavalieri molto probabilmente sarà fuori dai giochi per motivi di lavoro - commenta Francesco Fabbri, allenatore del Maliseti -. Le note positive sono i rientri di Breschi e Menichetti, che però saranno costretti a partire dall’inizio perché siamo contati. La Cerretese lotta per mantenere il terzo posto e ha tre grandi attaccanti, soprattutto Bouhafa che ha già fatto 20 reti. Non sarà facile, ma faremo del nostro meglio".