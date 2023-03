Il Maliseti impatta con il fanalino E si fa raggiungere dal Fucecchio

E’ un’occasione colossale quella sprecata dal Maliseti Seano per confermare la vetta solitaria nel campionato Juniores Elite. La truppa di mister Di Vivona impatta 1-1 sul campo del fanalino di coda Olmoponte Arezzo, e consente al Fucecchio l’aggancio al vertice, a seguito del 4-0 con la Lastrigiana. A questo punto sembra una corsa a due per la vittoria del massimo campionato giovanile toscano, anche se entrambe hanno una partita in più rispetto alle rivali. E in ottica terzo posto attenzione alla Zenith Prato in grande rimonta dopo il 2-0 col Grassina. Decisive le marcature di Faggi e D’Agati che portano la squadra di mister Bellandi in quarta piazza. Juniores regionale: il Viaccia crolla clamorosamente sul campo del Lanciotto ma mantiene la vetta perché i rivali del Casellina cadono 1-0 in casa col Rinascita Doccia. Terzo il Firenze Ovest dopo il 3-1 rifilato al Poggio a Caiano. Pari 3-3 per il Csl Prato Social Club al Rossi contro il Banti Barberino, e colpaccio casalingo del Mezzana col 2-1 sulla Fortis Juventus.