Diventano sempre più pesanti i punti in palio nel campionato Allievi Elite per il Maliseti Seano. Dopo un inizio di stagione in sordina gli amaranto hanno decisamente cambiato passo nel torneo eppure sono ancora in piena lotta per non retrocedere. Diventa così fondamentale raccogliere punti anche in match dove i pratesi non partono con i favori del pronostico, come la trasferta di questa mattina alle 10.45 sul terreno di gioco della Lastrigiana. I biancorossi hanno ancora speranze di rientrare in zona Coppa Toscana, ma le motivazioni sono tutte per il Maliseti Seano che si vuole tenere alle spalle la Pro Livorno Sorgenti e tentare di mettere pressione a Mazzola Valdarbia e Atletico Lucca. Spacciate invece Monteriggioni e Forcoli Valdera. Match in trasferta stamani anche per l’altra formazione del Maliseti Seano impegnata nel campionato Giovanissimi Elite. Alle 10.30 sarà di scena sul terreno di gioco dello Zambra Calcio.