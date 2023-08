Il Grignano riparte dalla Terza Categoria: CALCIO a Agliana con Benesperi Direttore Sportivo Il Grignano torna a giocare in Terza Categoria con un progetto triennale. Luca Benesperi è il direttore sportivo, Fabio Gori il presidente, Marco Nesi l'allenatore. Una squadra giovane pronta a mettersi in mostra in campionato e Coppa Faggi.