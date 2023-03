Il gol di Santini esalta il Maliseti Vittoria nella tana degli Amici Miei

Amici Miei

0

Maliseti Seano

1

AMICI MIEI: Bacci, Passaretta, Gaggini, Ortega, Gaggioli, Campionini, Maarouf, Vezzosi, Simeone, Picchianti, Lanzilli. A disp.: Sina, Bellini, Tesi, Tarantino, Acoraro, Risolo, Maglio, Nardi, Bicchieri. All.: Capecchi.

MALISETI SEANO: Cuorvo, Badiani, Campana, Paoli, Peschi, Fusco, Rudalli, Cecchi L., Mande, Santini, Shiqeri. A disp.: Marini, Coppini, Cavalieri C., Aiazzi, Sensi, Salucci, Scardilli, Perna, Llana. All.: Fabbri.

Arbitro: Fantoni di Valdarno.

Reti: 43’ Santini.

Vittoria esterna fondamentale in chiave salvezza per il Maliseti Seano, che si impone per 1-0 in casa degli Amici Miei e fa un bel passo in avanti verso la permanenza nel campionato di Promozione, raggiungendo quota 26 punti a metà del girone A. Partita combattuta, ma vittoria meritata per gli amaranto allenati da Fabbri, ai quali basta una rete di Santini nel finale di primo tempo per imporsi sulla formazione di Agliana. Ma andiamo con ordine. Parte bene la formazione di casa che fraseggia bene nella metà campo ospite, senza però rendersi mai pericolosa. Al primo spunto offensivo i pratesi colpiscono un palo con un bel colpo di testa di Badiani sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale. Appena pochi minuti dopo, a metà ripresa, serve un grande intervento di Bacci per negare la gioia del gol al tentativo su punizione di Santini. Poco dopo la mezzora Shiqeri si invola sul filo del fuorigioco, ma calcia su Bacci in uscita disperata. Nel finale di primo tempo arriva il meritato vantaggio della formazione ospite. Santini in mischia è il più veloce di tutti ad infilare in porta da pochi centimetri sugli sviluppi di un corner. Si va quindi al riposo sull’1-0 in favore della formazione di Fabbri. Nella ripresa il Maliseti Seano va subito vicino al raddoppio con la girata volante di Santini che anticipa il difensore e sorprende il portiere sul secondo palo, ma il pallone esce di un soffio sul fondo. L’ultima occasione al 60’ ancora sui piedi di Shiqeri, che ben servito da Cavalieri fallisce di prima un calcio di rigore in movimento calciando alto sopra la traversa. La temuta reazione degli Amici Miei però non arriva. Solo un paio di occasioni non clamorose, con qualche mischia in area di rigore ospite. L.M.