Il "Ferrari" tempio della marcia

Agonismo, fair play e divertimento sono stati gli ingredienti che hanno contraddistinto il Campionato di Società di Marcia del Centro Italia organizzato all’impianto "Mauro Ferrari" dall’Atletica Prato. Alcuni dei marciatori più forti del panorama nazionale ed internazionale hanno dato vita a gare avvincenti ed equilibrate. La categoria degli Assoluti maschili è stata vinta dall’atleta olimpionico delle Fiamme Gialle Francesco Fortunato, bravo a fermare il cronometro della 10 km sul tempo di 39’23’’ (miglior risultato di giornata a livello nazionale). Fra le donne invece è arrivata la doppietta dell’Atletica Prato con la vittoria di Wu Qanming in 43’27’’, davanti a Qam Li seconda in 45’32’’. Nella categoria Juniores i primi a tagliare il traguardo della 10 km sono stati Diego Giampaolo delle Fiamme Gialle (42’49’’), e Sofia Fiorini della Libertas Livorno (48’58’’). Gli Allievi hanno marciato divisi su due distanze: 10 km per gli uomini e 5 km per le donne. Nella batteria maschile si è imposto Omar Moretti della Libertas Livorno (48’10’’); nella categoria femminile invece lotta serrata tra la vincitrice del Cus Macerata, Elisa Marini (23’53’’) e la seconda classificata, la pratese Lucrezia Nieri, che ha chiuso con il tempo di 24’25’’. Ottimi riscontri anche da Virginia Valdiserra, settima in 28’40’’, e Elisa Benelli ottava in 28’57’’. Nei Cadetti spiccano le vittorie di Vinicio Sonni delle Fiamme Gialle nei 5km, percorsi in 23’33’’, e Valentina Adamo dell’Atletica Livorno, che nei 3km ha chiuso in 15’18’’. Tra gli atleti gialloblu da segnalare il quarto posto di Ginevra Nieri nella categoria Juniores femminile in 1h01’05’’. Ottava piazza per Alessandro Pascale, che ha marciato la 5 km Cadetti in 29’. Nella categoria Ragazzi Andrea Di Gianni è arrivato secondo nella 2 km con un ottimo tempo (11’32’’), davanti ai suoi compagni Gabriele Diodato ed Elia Ghezzi, bravi a concludere in 12’06’’ e 12’08’’. Nella gare delle Ragazze la presenza di atlete di casa è stata numerosa, con Emma Cassioli (12’10’’) e Irene Guazzini (12’14’’) che si sono piazzate quinta e sesta.

L.M.