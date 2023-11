Il dopo partita. Pastore durissimo: "Gara ridicola. Il primo responsabile sono io»

"C’è grande delusione. Inutile nasconderlo. Speravamo in una prova di orgoglio e di carattere, dopo il ko con l’Imolese. Ciò che pensiamo e che proviamo non lo realizziamo mai durante la gara e oggi ci troviamo a commentare l’ennesima prestazione ridicola". Parole forti a fine gara quelle del direttore generale del Prato, Ivano Pastore, evidentemente dispiaciuto per l’epilogo del derby e davvero amareggiato per la mancata prova di carattere dei giocatori biancazzurri, ma comunque l’unico a presentarsi in sala stampa. "E’ giusto che oggi sia io a chiedere scusa alla città e ai tifosi per tutte le sofferenze sportive che stanno vivendo. Le scelte fatte sono state le mie e sono stato il primo ad arrivare. Più di qualcosa l’ho sbagliata evidentemente – insiste Pastore –. Non mi piace che si contesti il presidente Commini, perché la società non ha fatto mancare niente a nessuno fino ad oggi. La Pistoiese ha avuto più carattere e più voglia di noi di portare a casa i tre punti, meritando di vincere, in una situazione societaria di grandissima difficoltà. Non so nemmeno se i miei giocatori sono capaci di leccarsi le ferite. Continuiamo a lavorare per cercare di migliorare le cose e per portare a casa il possibile da questa stagione".

L.M.