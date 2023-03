Il Csl Psc dice addio alla Coppa Toscana

Finisce in semifinale la corsa del Coiano Santa Lucia Prato Social Club nella Coppa Toscana di EccellenzaPromozione femminile. Dopo la sospensione sul 2-0 per vento forte del match contro l’Olympic Sansovino, si è recuperato al Rossi il secondo tempo della semifinale. Le ragazze di mister Colzi hanno giocato 45 minuti di gran ritmo mettendo alle corde le avversarie, senza però riuscire a trovare la strada del gol. Un vero peccato perché le biancazzurre avevano dato la sensazione di potere riaprire il discorso qualificazione. E’ così la truppa che milita nel campionato di Eccellenza, quindi in serie superiore rispetto al Csl Prato Social Club, ad approdare alla finalissima della competizione. Aumentano quindi il rammarico e le recriminazioni delle laniere per il primo tempo della gara giocato la settimana scorsa con un forte vento a sfavore, senza dare poi modo di fare giocare la ripresa alle biancazzurre col vento a favore, con l’arbitro che ha optato per la sospensione del match.