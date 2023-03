Il Csi sbanca a Livorno E il medagliere brilla

Oltre cinquanta medaglie impreziosite da dodici titoli toscani, che hanno guidato il club sino alla quinta posizione generale nella classifica delle società. Questi i numeri con cui il CSI Nuoto ha chiuso i campionati regionali di nuoto "master", andati in scena pochi giorni fa a Livorno. Si sono laureati campioni toscani Lorenzo Innocenti nei 100 e 200 stile (con un argento e un bronzo in staffetta) Suellen Mannori nei 200 rana (con un argento nei 400 misti) Anna Manzo nei 100 delfino (oltre ad un argento nei 100 stile e ad un bronzo in staffetta) Maria Porreca nei 200 delfino (con un doppio bronzo nei 50 dorso) Gianmarco Di Rienzo nei 100 rana (argento in staffetta) Sergio Puggelli nei 100 rana, Chiara Cirillo nei 100 misti, Simona Candi nei 100 misti (con un bronzo in staffetta) Sandra Raggioli nei 100 misti (bronzo in staffetta) Andrea Virgilio nei 100 misti, Giulia Malcotti nei 50 delfino (argento nei 100 misti) Cristina Raggiante nei 200 dorso, Barbara Leonardi nei 200 misti e 400 stile e Andrea Traversi nei 200 stile (con un argento in staffetta). Medaglie anche per Veronica Bessi (bronzo in staffetta) Chiara Bonifaci (argento nei 200 misti) Francesca castellani (bronzo in staffetta) Eva Gesualdi (argento nei 50 delfino e nei 50 stile) Elisa Gelli (argento nei 200 misti e bronzo in staffetta) Elena Peruzzi (argento nei 100 rana nei 100 delfino e bronzo in staffetta) Laura Ricci (bronzo nei 50 delfino e 50 stile) Edoardo Bertolini (argento nei 50 delfino e in staffetta e bronzo nei 100 delfino e in staffetta) Giulio Conti (bronzo nei 50 delfino) Tommaso Livi (argento nei 50 dorso e in staffetta) Giulio Maggini (bronzo nei 100 misti e argento in staffetta) Andrea Zuppa (argento nei 50 stile) Claudio Tricoli (argento nei 50 delfino) e Sofia Ricci, seconda sia nei 100 stile che nei 200 misti.

G.F.