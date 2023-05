Il Csi brilla a Lucca Bottino di 45 medaglie

Ben quarantacinque medaglie conquistate, in una kermesse di livello interregionale alla quale hanno preso parte oltre cinquanta società. Questo il risultato colto dal CSI Nuoto, reduce dalla seconda edizione del "Memorial Natali". Una competizione di nuoto master che si è svolta pochi giorni fa a Lucca, e che ha visto al via più di ottocento agonisti. Fra loro c’erano anche i nuotatori e le nuotatrici pratesi, che hanno ben figurato nelle rispettive categorie. Sono saliti sul podio Simona Candi (oro nei 100 misti) Eva Gesualdi (oro nei 200 ne 50 rana) Elena Peruzzi (oro nei 50 stile, argento nei 200 stile e bronzo in staffetta) Maria Porreca (oro nei 50 rana e argento nei 100 misti) Ludovica Santini (oro nei 100 delfino, argento nei 50 stile e in staffetta) Veronica Bessi (bronzo nei 200 rana e in staffetta) Francesca Castellani (argento nei 100 misti e bronzo in staffetta) Elisa Gelli (oro nei 50 stile e argento nei 100 misti e in staffetta) Elisa Olivieri (argento nei 200 rana) Anna Manzo (oro nei 100 delfino e bronzo in staffetta) Sandra Raggioli (bronzo nei 100 misti e in staffetta) Matteo Malpaganti (oro nei 100 misti, argento nei 50 rana e bronzo in staffetta) Sergio Puggelli (oro nei 100 misti, argento nei 50 rana e bronzo in staffetta) Andrea Zuppa (oro nei 100 delfino) Giulio Maggini (oro nei 50 rana e argento nei 50 stile) Tommaso Livi (oro nei 200 e 50 stile) Angelo Lucianò (bronzo in staffetta) Lorenzo Innocenti (bronzo nei 50 stile e in staffetta) Gianluca Frosini (argento nei 200 stile) Stefano Folini (bronzo nei 100 delfino) Gianmarco Di Rienzo (argento nei 100 misti, nei 50 rana e in staffetta) ed Edoardo Bertolini (argento nei 50 stile e in staffetta bronzo nei 100 misti). Il gruppo ha infine ripreso gli allenamenti in vista dei prossimi impegni, che porteranno il gruppo a gareggiare a Cremona e a Riccione. Con l’obiettivo di mantenersi su questi livelli.

Giovanni Fiorentino