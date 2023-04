Il Corallo conquista due argenti Successo per le allieve di Iovine

Due medaglie d’argento, colte in altrettante categorie agonistiche in una kermesse di livello regionale. Questo il bottino raggranellato qualche giorno fa dall’Asd Corallo, al termine della prima prova del campionato toscano di ginnastica ritmica "silver" di Serie D. Una sfida andata in scena a Ponsacco, che ha visto al via fra le migliori promesse toscane della disciplina. Le ginnaste montemurlesi sono salite due volte sul podio. Nella categoria "allieve", Olivia Bracciotti, Marina Giovannini, Suami Luchetti e Viola Mazzei hanno sfiorato il successo finale, piazzandosi seconde con un punteggio di 33,750. E lo stesso hanno fatto le compagne di squadra Viola Becucci, Elisa Bessi, Angela Gallucci, Tamara Mati, Linda Moschi, Giulia Ospite e Rebecca Paoletti con 36,450 punti. Le agoniste dirette da Patrizia Iovine hanno già ripreso gli allenamenti in vista delle prossime uscite. Con l’attenzione che va già alla seconda prova del torneo fissata per il 30 aprile, che per la prima volta sarà organizzata da Montemurlo.