Il Coiano sogna la Coppa Semifinale col Sansovino

Mentre il salto di categoria è a un passo col secondo posto quasi blindato in Promozione, adesso il Coiano Santa Lucia Prato Social Club culla un altro sogno: vincere la Coppa Toscana. Le ragazze di mister Colzi sono arrivate alla semifinale della competizione e domani alle 15 al Rossi ospitano il Sansovino in un match da dentro o fuori. Le laniere arrivano alla sfida da outsider: sono infatti una formazione di Promozione, mentre le ospiti sono seconde nel campionato d’Eccellenza. Nonostante questa differenza di categoria il Csl Psc ha tutta l’intenzione di vendere cara la pelle e strappare una finale che avrebbe del clamoroso. "Ci apprestiamo ad affrontare la partita con qualche defezione ma con l’entusiasmo e la leggerezza di chi puntava molto sul campionato e si trova a giocarsi entrambi i tornei – dice mister Sara Colzi –. Siamo contente anche di come siamo arrivate a questa partita, dominando il girone di Coppa Toscana con tutte vittorie proprio come le nostre avversarie". Il tecnico fa pure il punto sul momento di forma del gruppo. "Stiamo crescendo, sia come squadra che come progetto sul calcio femminile – aggiunge -. E un match con una squadra come la Sansovino, che si sta giocando fino all’ultimo il passaggio in Serie C non può che farci bene. Ottima prova anche per prepararci al meglio alle ultime gare che ci dividono dalla promozione diretta in Eccellenza".