Il Coiano Santa Lucia piazza altri tre colpi In arrivo l’esperta Puddu, Maroso e Baroni

Dopo la promozione nel campionato di Eccellenza femminile, il Coiano Santa Lucia Prato Social Club piazza i primi tre colpi di mercato. Si parte con Rebecca Puddu, elemento che nella passata stagione militava in serie C. A lei il compito di portare esperienza in categoria alla truppa biancazzurra, anche alla luce della lunga formazione calcistica che negli ultimi anni l’ha portata ad affrontare quattro campionati con l’Empoli, uno di Giovanissimi e tre di Primavera, e due campionati di Serie C, con le maglie di Pistoiese e Pontedera. Al suo fianco da settembre con la casacca del Csl Psc troveremo anche Rossella Maroso. Dopo l’esordio da bambina alla Virtus Comeana è passata a 13 anni all’Empoli dove ha militato per cinque anni (diventando una colonna della formazione Primavera). A seguire il salto in serie C giocando alla Pistoiese e al Pontedera. Il terzo innesto per il Social Club è quello di Anna Baroni. Si tratta di una centrale difensiva di grande esperienza, che ha giocato nel Firenze, per poi abbracciare il progetto della Florentia, diventando protagonista della cavalcata dalla serie D fino alla vittoria dello spareggio per la serie A.