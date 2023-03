Il Coiano batte 2-1 Calenzano Ormai è corsa a due col Poggio

E’ il Coiano Santa Lucia Prato Social Club l’unica vera rivale del Poggio a Caiano per la vittoria del campionato Giovanissimi regionali. I biancazzurri al Rossi battono infatti 2-1 la Folgor Calenzano e sanciscono ormai la corsa a due fino a fine stagione fra le compagini laniere. Il successo sui fiorentini arriva per merito della doppietta di Montini, che vanifica così il gol ospite di Giugliano. In classifica il Csl Psc ha quattro punti di ritardo dalla capolista Poggio a Caiano che espugna pure il terreno di gioco del Montelupo (3-2). Decisiva la doppietta di Spinetti, sommata al gol di Belli. Per i locali reti di Cambini e Cappellini. Fuori dalla lotta per il vertice tutte le altre squadre, visto che la terza della classe, la Fortis Juventus ha 13 punti di ritardo dal Poggio quando mancano sette partite al termine del torneo. Passando agli Allievi regionali, va ko il Coiano Santa Lucia Prato Social Club nella trasferta di Calenzano. Alla Fogliaia la Folgor si impone 2-0 con i gol di Fiorentino e Giardini. I biancazzurri ora in classifica sono sesti ma con una partita da recuperare.