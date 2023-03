Il Circolo Prato 2010 festeggia il ritorno in A1

Ora è ufficiale. Il Circolo Prato 2010 ritorna nella massima serie maschile di tennistavolo. Con la vittoria per 4-1 ottenuta contro TT Pescara la squadra pratese conquista la serie A1 con due giornate di anticipo, dopo una cavalcata vincente che la vede ancora imbattuta nel girone B di serie A2 a quota 21 punti e con 6 lunghezze di distacco dalla seconda in classifica.

Dopo un solo anno in serie A2, Il Circolo Prato 2010 è rientrato nel massimo campionato e lo ha fatto trionfalmente. Paolo Bisi, il russo Taras Merzlikin e Ivan Stoyanov, guidati in panchina dal tecnico Csaba Kun, hanno centrato l’obiettivo da imbattuti, con nove successi e tre pareggi all’attivo, accumulando un margine incolmabile per i pur valorosi "cugini" del Ciatt Prato, fermi a quota 15 punti. "Siamo molto contenti – commenta il vicepresidente Giorgio La Rocca – perché abbiamo raggiunto il traguardo con una squadra di persone serie e di professionisti. Paolo ha il 95,7% di vittorie e Taras il 91,3%. Anche Ivan è un uomo abituato al tennistavolo di alto livello ed è stato un ottimo compagno per la sua presenza in campo e per come ha tenuto la panchina assieme a Csaba – commenta il vicepresidente Giorgio La Rocca –. Abbiamo insomma creato un gruppo unito, affiatato e professionale e questa è stata l’arma vincente. La scorsa stagione era stata la classica annata no, perché i problemi legati al Covid non ci avevano mai consentito di schierare la formazione titolare. Nonostante tutto – aggiunge La Rocca – siamo retrocessi soltanto per un punto e anche gli avversari hanno avuto i loro meriti. Quest’anno l’obiettivo era di ripartire e di tornare su, per disputare la quarta stagione in A1. La prossima sarà la settima complessiva in A".

Una tradizione, quella del tennistavolo, che insomma rimane viva e presente ai massimi livelli a Prato. Per la prima volta la città avrà una squadra maschile e una femminile in A1, essendo le donne già rappresentate dal Ciatt Prato. "La competizione sportiva fra le due società – conclude La Rocca – ha fatto molto bene al movimento cittadino, promuovendo il nostro sport nel modo migliore. Ora il tennistavolo a Prato è più conosciuto, grazie al lavoro di entrambi i club. Il Ciatt anche in campo maschile – conclude il vicepresidente La Rocca – è stato il nostro avversario più agguerrito. La A2 si è confermata campionato molto competitivo e il girone B ci ha proposto delle sfide di ottimo livello, contro squadre in possesso di atleti italiani e stranieri in grado di eccellere. Per salire bisognava essere attrezzati e noi lo siamo".