Il Ciatt punta ai playoff E basta un pareggio

Una vittoria o un pareggio per coronare il sogno di raggiungere i play-off nella prima stagione di serie A1 femminile. Domani pomeriggio, a partire dalle 15, il Ciatt Prato chiuderà la regular season ospitando alla palestra Le Badie Tt Norbello, avversaria diretta per i play-off appunto. Le due squadre al momento si trovano appaiate a quota 9 punti e al quarto posto in classifica, dietro la capolista Castel Goffredo e dietro Sudtiol e Bagnolese Panino Lab. Alle pratesi, reduci dalla storica tripletta con primo, secondo e terzo posto ottenuta ai campionati italiani, per un podio degli assoluti femminili tutto targato Ciatt, come detto, basterà anche un pareggio per ottenere il quarto posto e andarsi poi a giocare i play-off contro la capolista Castel Goffredo per la miglior differenza fra vittorie e sconfitte. Nella sfida di andata la squadra allenata da Alberto Vermiglio riuscì ad imporsi, a campi invertiti, con un secco 4-0. Norbello arriverà a Prato con formazione rimaneggiata, viste le probabili assenze della russa Yana Noskova e della polacca Magdalena Sikorska.

Nelle fila pratesi sarà quasi certamente assente Arianna Barani. Di conseguenza il Ciatt Prato si affiderà a Nikoleta Stefanova, Chiara Colantoni e Tan Wenling (le tre protagoniste dei campionati italiani di Cagliari), accompagnate da Ioana Corburean, per raggiungere questo traguardo inaspettato e provare anche a congedarsi con una bella vittoria dal proprio pubblico. "Sappiamo di partire con un piccolo margine di vantaggio, visto il doppio risultato a nostra disposizione, ma non sarà comunque una partita da prendere sottogamba. Ci teniamo soprattutto a conquistare la prima vittoria casalinga della stagione – commenta coach Vermiglio -. Purtroppo fino ad ora abbiamo fatto un’ottima stagione, ma ci è mancato l’acuto di fronte al pubblico pratese. E questo è un piccolo rammarico. Le ragazze sono pronte ed è comunque una grande soddisfazione essere arrivati a lottare per un traguardo così importante e ambizioso al primo anno di serie A1".