Il Ciatt ferma il Südtirol Il sogno playoff è vivo

Un ottimo pareggio in trasferta. Nell’anticipo della sesta giornata di ritorno di serie A1 femminile il Ciatt Prato è riuscito a fermare sul 3-3 le padrone di casa di Südtirol portando a casa un punto fondamentale per continuare a coltivare il sogno di raggiungere i play off a fine stagione. A partire forte è stata la formazione di Bolzano, con Margaryta Pesotska che è riuscita ad imporsi per 3-1 (11-9, 9-11, 12-10, 12-10) sulla portacolori pratese Arianna Barani, segnando il primo vantaggio locale. Molto combattuto il secondo match fra Szandra Pergel e Chiara Colantoni, con il capitano del Ciatt Prato che ha venduto cara la pelle, ma alla fine si è dovuto arrendere per 3-2 (2-11, 11-8, 11-9, 7-11, 15-13) concedendo il 2-0 a Sudtirol. A suonare la carica per il Ciatt Prato ci ha pensato Tan Wenling, che è riuscita ad imporsi per 3-2 su Debora Vivarelli (11-9, 11-3, 7-11, 8-11, 8-11), rimettendo in gara le pratesi. Nel quarto incontro Pesotska ha regalato il terzo punto alla formazione altoatesina imponendosi per 3-0 (11-6, 11-9, 11-9) su Colantoni. Il guizzo decisivo per tenere vive le speranze di portare a casa punti del Ciatt Prato è arrivato dal successo di Arianna Barani, che superando 3-2 (6-11, 11-9, 11-9, 9-11, 6-11) Le Thi Hong Loan ha ottenuto il punto del 3-2 per le pratesi. Nell’ultimo match, decisivo per il risultato finale, Tan Wenling ha battuto con un secco 3-0 (7-11, 8-11, 8-11) Szandra Pergel, regalando il definitivo pareggio al Ciatt Prato.